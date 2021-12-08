В Приморье возбудили дело из-за слива в интернет видео гинекологической операции

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Приморском крае по факту трансляции в интернет записи с камер видеонаблюдения в больнице Артема, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным СМИ, в числе распространенных видео были кадры из гинекологического отделения, в том числе видео проведения профильной операции.

"По версии следствия, 4 декабря 2021 года неустановленное лицо незаконно собирало и в дальнейшем распространило с использованием средств массовой информации сети "интернет" видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в хирургическом отделении медицинского центра в городе Артем, на которых изображена пациентка на приеме у врача", - говорится в сообщении.

Следователи уточнили, что указанное видео содержит информацию о частной жизни пациентки. Известно, что распространитель видео находится за пределами России.