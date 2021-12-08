Из парламентских партий КПРФ потратила на выборы меньше всех

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - На сентябрьские выборы в Госдуму политические партии с учетом региональных отделений потратили всего 6,7 млрд рублей, говорится в утвержденном постановлении Центризбиркома об отчете о о расходовании средств на подготовку и проведение голосования.

Из этой суммы более 3 млрд рублей пришлось на расходы партий и 3,6 млрд рублей на расходы реготделений.

По данным ЦИК, в избирательные фонды партий всего поступило более 7 млрд рублей.

Из прошедших в Думу партий "Единая Россия" всего израсходовала 3,2 млрд рублей; "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,1 млрд; КПРФ - более 298 млн; ЛДПР - 740,4 млн; "Новые люди" - 463,2 млн рублей, говорится в отчете.

Партия "Зеленые" потратила 59,5 млн рублей; "Яблоко" - 163 млн; "Партия Роста" - 61,3 млн; "Российская партия свободы и справедливости" - около 40,5 млн; "Коммунисты России" - 20,3 млн; "Гражданская платформа" - около 17 млн, а "Зелёная альтернатива" - 35,8 млн рублей. Партия "Родина" потратила на прошедшие выборы 32,3 млн рублей; "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 405 млн рублей (в расходах учтены реготделения).

8 декабря ЦИК утвердил отчет о выборах в Госдуму и об официальном завершении кампании. В постановлении говорится, что организация выборов обошлась бюджету в 18,66 млрд рублей, или 87% от запланированных средств. Из общей суммы 2,45 млрд рублей были потрачены на мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности. Экономия бюджетных средств составила 2,75 млрд рублей.