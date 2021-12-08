Госдума одобрила послабления для рекламы скачек в России

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, по которому в рекламе тотализаторов на скачках появятся лошади и всадники, а саму такую рекламу можно будет размещать в профильных СМИ и транслировать во время конных соревнований.

Документ (1207312-7) был внесен правительством РФ летом. Он вносит поправки в статью 27 закона "О рекламе", где перечислены ограничения на рекламу азартных игр и пари.

Сейчас образы животных и людей для такой рекламы использовать запрещено. Реклама тотализаторов разрешена лишь ночью с 22 до 7 часов, исключение делается только для букмекерских контор и организаторов во время спортивных трансляций матчей, игр, боев и автогонок.

Согласно законопроекту, делается исключение из этих правил: разрешается реклама тотализатора во время трансляций бегов, скачек, испытаний лошадей и соревнований по конному спорту (и записей трансляций). Кроме того, разрешается использовать образы лошади и всадника в такой рекламе.

Также теперь станет возможным размещать такую рекламу на телеканалах, сайтах и в журналах о лошадях и конном спорте. Информацию об организаторе тотализатора на скачках, согласно законопроекту, можно будет поместить в конюшнях, на ипподромах, а также на спортивной форме конных спортсменов, экипировке лошадей и жокеев.

Поддержка заводчиков и ипподромов

В пояснительной записке к документу отмечается, что в России нужно развивать ипподромы и поддерживать отечественное коневодство. Для этого нужно привлечь дополнительные деньги, которые помогают заработать организаторы азартных игр в тотализаторах.

"Практически все ипподромы, которым не оказывается спонсорская помощь или поддержка региональных властей, испытывают острый дефицит собственных средств для финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности. Международный опыт показывает, что отрасль призового коневодства представляет экономически эффективный механизм, основным источником финансирования которого является тотализатор", - говорится в записке.

В правительстве приводят зарубежный опыт: реклама тотализатора там широко используется в СМИ и в местах проведения конных бегов и скачек, на форме наездников. При этом использовать образы людей и лошадей за рубежом не запрещается.

Законопроект, согласно пояснению авторов, не повлечет негативных социальных, экономических и финансовых последствий.