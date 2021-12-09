Штормовые условия не позволяют водолазам осмотреть корпус сухогруза КНР

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Погодные условия пока не позволяют спасателям осмотреть корпус сухогруза Xing Yuan, севшего на мель возле набережной города Холмска (юго-западное побережье Сахалина), течек топлива нет, сообщили "Интерфаксу" в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

"Водолазы не смогли пока осмотреть судно из-за погодных условий. Все находятся в готовности. Утечек топлива с судна нет", - сказал собеседник агентства. Боновые ограждения из-за штормовых условий установить пока тоже не удалось.

В среду на аварийное судно поднималась комиссия в составе работников Холмского морпорта, Администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки и Сахалинского филиала Морспасслужбы. "На основании того, что они увидели на судне, сегодня будут вырабатывать план действий", - сообщили в МСКЦ.

Ранее в МСКЦ сообщали, что, по предварительным данным, топливо на борту сухогруза находится "слишком высоко, выше ватерлинии, поэтому не должно попасть в море".

Как сообщалось, днем 6 декабря при снятии с якоря в условиях штормовой погоды Xing Yuan выбросило на мель возле набережной Холмска. Экипаж состоит из 12 человек, все граждане КНР. На борту балкера груза нет, в танках судна 103 тонны топлива. Xing Yuan 1993 года постройки, его длина - 94 м, ширина - 14,8 м, дедвейт - 5369 тонн.

Экипаж сухогруза 7 декабря спасатели сняли на берег, моряки находятся в обсерваторе в Холмске, они обеспечены горячим питанием и всем необходимым.

Сахалинский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводит доследственную проверку по части 1 статьи 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.