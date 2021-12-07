Экипаж иностранного сухогруза, севшего на мель у Сахалина, сняли на берег

Сухогруз Xing Yuan на берегу в Татарском проливе у города Холмск Фото: Денис Овсянников/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж сухогруза Xing Yuan, севшего на мель возле набережной города Холмска на юго-западном побережье Сахалина, успешно эвакуировали на берег, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В 14:26 (06:26 мск) эвакуация моряков с судна Xing Yuan успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра. Специалисты готовятся к осмотру судна и к установке боновых заграждений. В настоящее время разлива топлива не наблюдается", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Местные СМИ сообщали, что иностранные моряки будут размещены в обсерваторе.

Днем 6 декабря при снятии с якоря в условиях штормовой погоды Xing Yuan выбросило на мель возле набережной Холмска. Экипаж состоит из 12 граждан КНР. На борту балкера груза нет, в танках судна 103 тонны топлива.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель иностранного сухогруза. Сахалинский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Xing Yuan 1993 года постройки, его длина - 94 метра, ширина - 14,8 метра, дедвейт - 5369 тонн.