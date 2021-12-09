Количество уголовных дел о коррупции в России выросло на 15% с начала года

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Следственном комитете фиксируют увеличение в сравнении с прошлым годом количества возбужденных уголовных дел коррупционной направленности.

"За девять месяцев этого года в следственные органы СК поступило 23 634 сообщения о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 17 563 уголовных дела, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года", - рассказал глава СКР Александр Бастрыкин в совместном интервью "Интерфаксу" и "Российской газете".

Среди направленных в суд каждое четвертое дело - о даче взятки (27%), 16% - о получении взятки. В "лидерах" также дела о мошенничестве, а присвоении или растрате.

По словам Бастрыкина, в суды направлено 7 405 коррупционных дел в отношении 8 175 лиц.

Бастрыкин отметил, что коррупционные преступления преимущественно совершаются в правоохранительной, финансовой сферах, а также в образовании, науке, здравоохранении и соцобеспечении.

"Общими усилиями правоохранительным органам удается выявлять значительное число коррупционных преступлений, привлекать виновных к ответственности. Все это способствует наращиванию профилактической составляющей. Важно, чтобы мы пришли к такому результату, когда люди не идут на совершение коррупционных преступлений, потому что это неприемлемо с точки зрения их системы ценностей", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что искоренить коррупцию можно только вместе, консолидировав усилия общества и государственных органов.