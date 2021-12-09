Эксперты заявили, что вакцинация от COVID убережет детей от тяжелых патологий

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Вакцинация детей от коронавирусной инфекции COVID-19 поможет защитить как от снижения познавательных функций, так и от развития мультисистемного воспалительного синдрома и тяжелых патологий, заявляют эксперты Минздрава и Федерального медико-биологического агентства.

"Позиция и мирового, и европейского педиатрического сообщества, и нашего российского педиатрического сообщества едина: в этих условиях мы должны подумать, как защитить детей от этой коронавирусной инфекции. Безусловно, должны быть взвешены все риски, естественно, мы всегда используем только зарегистрированные вакцины, которые прошли соответствующие исследования их эффективности и безопасности. И по законам нашей страны вакцинация добровольная", - главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова в четверг на расширенном заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Она напомнила, что уже с мая начали активно вакцинировать подростков в США, а с лета - в странах Евросоюза и Австралия. "А в настоящий момент больше половины стран европейского континента имеют национальные стратегии вакцинации детей подросткового возраста", - сказала она.

По словам специалиста, даже переболевшие легко и бессимптомно дети так же, как и взрослые, "несут еще вот этот длинный хвост болезни в виде изменений со стороны разных органов и тканей, в том числе со стороны познавательных функций, что нужно, естественно, прежде всего для адекватной учебы в школе".

Одним из осложнений после COVID-19 у детей может быть "такое грозное осложнение" как мультисистемный воспалительный синдром. "И если коронавирусной инфекцией тяжело болеют дети с тяжелой какой-то патологией хронической, то мультисистемным воспалительным синдромом могут заболеть совершенно здоровые до этого дети. И естественно, вакцинация сможет защитить их и от развития этой вновь описанной в 2020 году болезни, действительно, жизнеугрожающей, если её не лечить с самого начала", - сказала Намазова- Баранова.

В свою очередь руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций ФМБА, доктор медицинских наук Сусанна Харит отметила, что после перенесенного COVID-19 у детей могут развиться серьезные патологии.

"К сожалению, очень часто он запускает тяжелые системные патологии. Мы сейчас видим с рецидивами возвращающихся детей с тяжелейшими аутоиммунными заболеваниями, резвившимися в период уже пролонгированный (после болезни)", - сказала Харит.

Мультисистемный воспалительный синдром у детей и подростков выражается в воспалительном процессе, связанном с COVID-19, поражающем одновременно несколько систем организма; вызывает температуру от 38.5°C, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов.

Харит напомнила о базовых принципах вакцинации: "Государство должно предоставить возможность, а люди должны решить, будут они эту возможность использовать или нет. И это касается всех вакцин, и в данном случае тоже".

Замглавы Минздрава Олег Салагай подчеркнул, что органы здравоохранения, Роспотребнадзор и профильные специалисты призывают к вакцинации "не для того, чтобы просто кому-то сделать какой- то укол". "Это делается для того, чтобы охранить человеческие жизни. В этом, как нам только что сказали, специалисты солидарны. Я еще раз подчеркну, что при наличии противопоказаний, отсутствии согласия вакцинация не должна проводиться, причем не только от коронавирусной инфекции, а любая вакцинация", - сказал Салагай.

Минздрав России зарегистрировал препарат "Спутник M" (одна пятая взрослой дозы "Спутника V") для применения у детей от 12 до 17 лет 24 ноября, запуск в гражданский оборот ожидается в середине декабря.