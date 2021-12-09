Путин счел постыдной ситуацию с бездомными в России

Президент даст поручение правительству по решению этой проблемы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с бездомными в России вызывает у него чувство стыда, заверил, что государство будет решать их проблемы ускоренными темпами, и призвал к сотрудничеству некоммерческие организации и церковь.

"Я думаю, что все люди, которые родом из советского прошлого, вспоминают, что в Советском Союзе это называли "язвами капитализма", которых социалистическая система практически лишена. (...) И конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит", - сказал Путин в четверг на заседании Совета по правам человека (СПЧ), комментируя выступление спецкора журнала "Эксперт" Марины Ахмедовой.

Путин заметил, что "на международной арене классический капитализм постепенно исчезает, потому что слишком уж много противоречий вызывает и в конечном итоге сам себя изживает". "Но в нашей сегодняшней жизни мы, когда сталкиваемся с этими проявлениями, с разрушенными человеческими судьбами, то, конечно, чувство стыда должно возникать у всех", - заметил президент.

Он не стал отрицать, что остается понятие "чиновничьей черствости". Но добавил, что "у нас в чиновниках достаточно много людей совестливых, сознательных, с чувством ответственности, хотя есть и разные".

В целом, по словам президента, "государство должно выстраивать соответствующую работу должным образом, чтобы оказать помощь и поддержку людям в сложной жизненной ситуации вне зависимости от того, почему это случилось". "Если человек оказался на улице без средств к существованию, без медицинской помощи, без жилья, это особый случай, требующий особого внимания для всех властей предержащих", - подчеркнул он.

Он пообещал, что власти проработают все вопросы, касающиеся регистрации бездомных, оказания им медпомощи, вакцинации.

"Разумеется, все это связано с финансированием, ну а на что тогда государственные финансы нужны? В том числе и на решение таких острых задач. Это же люди, наши граждане. Будем этим заниматься, и соответствующее поручение правительству будет дано", - заявил президент.

Он добавил: "Хотелось бы, чтобы это решалось как можно более быстрыми темпами, за темпами будем следить. Конечно, здесь очень важно сотрудничество с НКО и религиозными организациями. Нужно наладить работу и с ними, их поддержать".