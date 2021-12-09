Путин счел, что россиян часто арестовывают до приговора суда совершенно неоправданно

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что россиян до судебного приговора зачастую заключают под стражу "совершенно неоправданно".

Реагируя на выступление члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, поднявшей вопрос о случаях необоснованного ареста обвиняемых или подозреваемых, глава государства сказал: "Конечно, засаживать человека за решетку, в камеру часто совершенно неоправданно, и, уверяю, я полностью с вами согласен".

Путин отметил при этом, что альтернативой заключения под стражу обвиняемых или подозреваемых может стать домашний арест и использование электронных браслетов.

"Домашний арест и электронные браслеты - здесь все должно и может быть использовано с точки зрения контроля за поведением человека, в отношении которого есть подозрение в том, что он совершил уголовное деяние, но пока суд не пришел к выводу о том, совершено оно или нет", - подчеркнул президент.

Касаясь других форм ограничения свободы, и не только содержания под стражей, особенно на предварительном этапе следствия, Путин заверил, что "Минюст будет поддержан и будет ускорена разработка федерального закона о пробации (форма условного осуждения)".