В "Роскосмосе" заявили о готовности российской концепции освоения Луны

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил в четверг на пленарной сессии Конгресса молодых ученых о готовности концепции российской лунной миссии.

"Программа существует, она просто стоит довольно приличных денег в любом из вариантов", - сказал он.

11 ноября сообщалось, что "Роскосмос" заключил контракт с головным научным институтом ЦНИИмаш на разработку лунной программы и концепцию орбитальной станции за 1,5 млрд рублей.

Как следовало из данных на портале госзакупок, контракт был подписан в рамках научно-исследовательской работы "Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022 - 2025 годов". Согласно порталу, цена контракта составляет 1,475 млрд рублей.

23 сентября "Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по лунной программе за 1,7 млрд рублей.

Блошенко сообщал "Интерфаксу", что реализация лунной программы со сверхтяжёлой ракетой "Енисей" потребует порядка 1,7 трлн рублей, 900 млрд придётся на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств. В состав полезной нагрузки входят несколько кораблей "Орел", лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника.

Также, по его словам, для доставки человека на Луну с помощью ракет "Ангара" потребуется 400 млрд рублей без учета полезной нагрузки.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

20 августа в "Роскосмосе" сообщили, что запуск российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" к спутнику Земли перенесен с октября 2021 года на май 2022 года.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат..