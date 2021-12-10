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Пилот пострадал при аварийной посадке частного вертолета в Бурятии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Частный вертолет совершил в пятницу аварийную посадку в Бурятии, пострадал пилот, сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что информация об инциденте поступила в 11:06 по местному времени от оперативного дежурного Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

"Сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолета IAR 316B в районе населенного пункта Выдрино Кабанского района. Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо", - говорится в сообщении.

На борту находился один член экипажа. В настоящее время он находится в медицинском учреждении Выдрино.

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