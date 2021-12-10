Станция петербургского метро "Маяковская" открылась после 11 месяцев ремонта

Эмблема Петербургского метрополитена Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Станция петербургского метрополитена "Маяковская" открылась 10 декабря для пассажиров после капитального ремонта вестибюля и наклонного хода, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Вестибюль станции метро будет работать в привычном для горожан режиме: на вход с 05:40 до 00:25 часов, на выход - с 05:40 до 00:45 часов.

Вестибюль "Маяковской" был закрыт 11 месяцев из-за проведения капитального ремонта. За это время была восстановлена гидроизоляция в наклонном ходе, произведена замена армоцементных водоотводящих зонтов на зонты из анодированного алюминия, выполнен капитальный ремонт трех эскалаторов с полной заменой балюстрады.

В вестибюле выполнена облицовка пола, стен и колонн природным камнем - светлым саянским мрамором и серым гранитом. Обновлены входные и выходные группы дверей, изменена навигация: теперь вход на "Маяковскую" осуществляется только с Невского проспекта, а выход - только на улицу Марата.

Отдельное внимание уделено обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения. Для них установлены обособленные двери шириной в один метр. Для слабовидящих пассажиров выполнена тактильно-контрастная разметка из кварцевого агломерата, обеспечивающая уверенную ориентацию в вестибюле.

Также проведен капитальный ремонт в служебных помещениях, обновлены сетевые и инженерные коммуникации, выполнено благоустройство дворовой территории, проведена реставрация барельефа В.В. Маяковского.