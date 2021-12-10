Житель Красноярского края, истязавший кота, стал фигурантом уголовного дела

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено в отношении 24-летнего жителя города Назарово (Красноярский край), истязавшего бездомного кота, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу.

Животное в подъезде одного из жилых домов города обнаружила местная жительница, она же вызвала полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 245 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В пресс-службе регионального ГУ МВД "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время кот находится на лечении и идет на поправку. Согласно заключению ветеринарного врача, у него сотрясение головного мозга, выпадение глазного яблока из глазной орбиты, гематомы и ссадины на голове и передних конечностях, обширные гематомы в ротовой полости, а также рваные раны на языке, на морде подпалена шерсть.

Как сообщили "Интерфаксу" в зоозащитной организации "Четыре лапы", взявшей шефство над животным, глаз коту спасли. После курса лечения ему подыщут дом.