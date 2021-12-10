Клиенты Сбербанка жалуются на сбой в работе онлайн-банка

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В "Сбербанк-онлайн" произошел технический сбой, сообщили "Интерфаксу" несколько клиентов кредитной организации.

"Сейчас в "Сбербанк-онлайн" у части клиентов возможно некорректное отображение информации по картам и вкладам. Проверьте информацию позднее. Другие сервисы работают штатно", - сообщил робот колл-центра Сбера.

В пресс-службе банка подтвердили, что у некоторых клиентов могут возникнуть проблемы с отображением баланса по вкладам и картам, и связали это с техническими причинами. Там пообещали, что специалисты скоро все исправят, и заверили, что остальные сервисы работают штатно.

По данным сайта DownDetector, сложности в работе Сбербанка стали отмечаться после полудня.