Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Клиенты Сбербанка жалуются на сбой в работе онлайн-банка

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В "Сбербанк-онлайн" произошел технический сбой, сообщили "Интерфаксу" несколько клиентов кредитной организации.

"Сейчас в "Сбербанк-онлайн" у части клиентов возможно некорректное отображение информации по картам и вкладам. Проверьте информацию позднее. Другие сервисы работают штатно", - сообщил робот колл-центра Сбера.

В пресс-службе банка подтвердили, что у некоторых клиентов могут возникнуть проблемы с отображением баланса по вкладам и картам, и связали это с техническими причинами. Там пообещали, что специалисты скоро все исправят, и заверили, что остальные сервисы работают штатно.

По данным сайта DownDetector, сложности в работе Сбербанка стали отмечаться после полудня.

Сбербанк

Новости по теме

Новости

Уголовное дело возбудили в связи с гибелью пилота упавшего в Сибири вертолета

Нападения в школах и вузах

Обвиняемый в стрельбе в гимназии Казани полностью признал вину

В России за сутки коронавирус подтвердился у 30 873 человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 30 873 человек

Пилот пропавшего в Сибири вертолета погиб

Пропавший вертолет Robinson R-66 найден разрушенным на Алтае

Вертолет Robinson пропал в Кемеровской области

Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП

Пуск "Протона-М", отложенный из-за неполадок, перенесли на 13 декабря

Минстрой предложил платформу для вывода арендного жилья из "серой" зоны

Минстрой предложил платформу для вывода арендного жилья из "серой" зоны

Станция петербургского метро "Маяковская" открылась после 11 месяцев ремонта

Станция петербургского метро "Маяковская" открылась после 11 месяцев ремонта
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });