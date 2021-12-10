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Сбербанк восстановил работу онлайн-банка после сбоя

Сбербанк восстановил работу онлайн-банка после сбоя
Фото: АГН "Москва"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк восстановил работу онлайн-банка после сбоя.

"Все сервисы банка работают штатно. Небольшие проблемы с отображением баланса по картам и вкладам, затронувшие менее 0,1% наших клиентов, были оперативно исправлены специалистами банка", - сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.

Ранее ряд клиентов Сбербанка сообщили о техническом сбое в онлайн-банке. Некорректно отображалась информация по картам и вкладам, отмечал представитель Сбербанка.

Согласно данным сайта DownDetector, сложности в работе Сбербанка стали отмечаться после 12:00 в пятницу.

Сбербанк

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