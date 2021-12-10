Пропавший в Москве офицер Росгвардии найден мертвым в доме под Тулой

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Выясняются обстоятельства гибели офицера Росгвардии, тело которого было обнаружено в одном из частных домов в Тульской области, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Тело с осколочными ранениями было обнаружено в заброшенном доме в селе Анишино Веневского района. Предварительно, погибший - офицер Росгвардии, пропавший в Москве в ноябре", - сказал собеседник агентства.

По его данным, рядом с телом были обнаружены осколки гранаты.

Собеседник агентства также сообщил, что ранее по факту бесследного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Со своей стороны пресс-служба управления Росгвардии по Тульской области подтвердила факт возбуждения уголовного дела.

"Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.