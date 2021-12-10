Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пропавший в Москве офицер Росгвардии найден мертвым в доме под Тулой

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Выясняются обстоятельства гибели офицера Росгвардии, тело которого было обнаружено в одном из частных домов в Тульской области, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Тело с осколочными ранениями было обнаружено в заброшенном доме в селе Анишино Веневского района. Предварительно, погибший - офицер Росгвардии, пропавший в Москве в ноябре", - сказал собеседник агентства.

По его данным, рядом с телом были обнаружены осколки гранаты.

Собеседник агентства также сообщил, что ранее по факту бесследного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Со своей стороны пресс-служба управления Росгвардии по Тульской области подтвердила факт возбуждения уголовного дела.

"Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Росгвардия Москва Тульская область

Новости

Совфед отклонит закон о дистанционном обучении из-за ошибки Минпросвещения

Песков назвал провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины "Донбасс"

Песков назвал провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины "Донбасс"

Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Клиенты Сбербанка жалуются на сбой в работе онлайн-банка

Уголовное дело возбудили в связи с гибелью пилота упавшего в Сибири вертолета

Нападения в школах и вузах

Обвиняемый в стрельбе в гимназии Казани полностью признал вину

В России за сутки коронавирус подтвердился у 30 873 человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 30 873 человек

Пилот пропавшего в Сибири вертолета погиб

Пропавший вертолет Robinson R-66 найден разрушенным на Алтае

Вертолет Robinson пропал в Кемеровской области

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });