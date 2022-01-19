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СК рассматривает несколько версий гибели офицера Росгвардии под Тулой

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следствие продолжает выяснять обстоятельства гибели офицера Росгвардии, тело которого было обнаружено в декабре прошлого года в одном из частных домов в Тульской области, сообщил журналистам в среду руководитель Следственного управления СКР по региону Владимир Усов.

"Следствие проверяет несколько версий смерти сотрудника Росгвардии. Это версии, связанные со служебной деятельностью и личной жизнью. Сказать, что послужило причиной, мы пока не можем. Расследование продолжается", - сказал Усов.

Как сообщалось, тело мужчины с ранениями было обнаружено в заброшенном доме в селе Анишино Веневского района. Погибшим оказался офицер Росгвардии, который пропал в Москве в ноябре. Ранее по факту бесследного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Со своей стороны пресс-служба управления Росгвардии по Тульской области сообщила, что гибель ее сотрудника не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер.

Тульская область Росгвардия

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