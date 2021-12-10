Главный раввин России привлечет израильский опыт к развитию Ульяновской области

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал главному раввину России Берлу Лазару о планах экономического и социального развития своего региона, раввин пообещал помочь привлечь опыт Израиля в перспективные секторы экономики области, сообщила пресс-служба Лазара.

Они провели встречу в еврейском общинном центре в Марьиной Роще в Москве.

Русских поддержал предложение Лазара построить такой центр и в Ульяновской области. Он отметил, что в регионе проживает много национальных общин, поэтому "чрезвычайно важно уделять внимание межконфессиональному диалогу и взаимному обогащению культур". Сам он недавно посетил еврейскую общину, где зажег одну из ханукальных свечей.

Берл Лазар высказал мнение, что будущий общинный центр должен быть открыт для всех.

"Речь ведь не только о синагоге, где люди молятся, - пояснил он. - Общинный центр - это нечто гораздо большее. Настоящий маяк духовности для всех жителей региона. В нем должны быть и библиотека, и актовый зал, где проходят культурные мероприятия, и музейная экспозиция. Не менее важна и спортивная составляющая, программы для развития детей, поддержки пенсионеров, волонтерские и благотворительные проекты".