Суд в Москве ликвидировал фонд-иноагента "Лига избирателей"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд по административному иску московского управления Минюста ликвидировал фонд "Лига избирателей", год назад признанный НКО-иноагентом. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Исполнительный директора фонда Виталий Аверин заявил, что заседание прошло в отсутствие ответчиков.

Фонд был образован в начале 2012 года, в состав учредителей вошли писатели Людмила Улицкая, Борис Акунин, Дмитрий Быков, телеведущие Татьяна Лазарева и Леонид Парфенов, журналисты Сергей Пархоменко и Ольга Романова, музыкант Юрий Шевчук и другие. На сайте организации говорится, что она занимается поддержкой правового консультирования населения по вопросам содействия реализации избирательных прав граждан и прав на участие в референдуме, а также поддержкой граждан, осуществляющих общественный контроль за избирательным процессом в России.