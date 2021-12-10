Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд в Москве ликвидировал фонд-иноагента "Лига избирателей"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд по административному иску московского управления Минюста ликвидировал фонд "Лига избирателей", год назад признанный НКО-иноагентом. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Исполнительный директора фонда Виталий Аверин заявил, что заседание прошло в отсутствие ответчиков.

Фонд был образован в начале 2012 года, в состав учредителей вошли писатели Людмила Улицкая, Борис Акунин, Дмитрий Быков, телеведущие Татьяна Лазарева и Леонид Парфенов, журналисты Сергей Пархоменко и Ольга Романова, музыкант Юрий Шевчук и другие. На сайте организации говорится, что она занимается поддержкой правового консультирования населения по вопросам содействия реализации избирательных прав граждан и прав на участие в референдуме, а также поддержкой граждан, осуществляющих общественный контроль за избирательным процессом в России.

Лига Избирателей Минюст. Москва Виталий Аверин Басманный суд

Новости

Сбербанк восстановил работу онлайн-банка после сбоя

Сбербанк восстановил работу онлайн-банка после сбоя
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю вырос до 55,7%

Венгрия ограничила выдачу виз российским туристам

Мантуров спрогнозировал рост онлайн-торговли в 2021 году на 40%

Мантуров спрогнозировал рост онлайн-торговли в 2021 году на 40%

Совфед отклонит закон о дистанционном обучении из-за ошибки Минпросвещения

Песков назвал провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины "Донбасс"

Песков назвал провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины "Донбасс"

Пропавший в Москве офицер Росгвардии найден мертвым в доме под Тулой

Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Суд прервал работы на шахте "Сибуглемета" по жалобе жены горняка на метан в выработках

Клиенты Сбербанка жалуются на сбой в работе онлайн-банка

Уголовное дело возбудили в связи с гибелью пилота упавшего в Сибири вертолета

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });