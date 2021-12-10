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В Москве назвали санкционные угрозы США недостойным и неэффективным приемом

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Угрозы новых санкций США в отношении России - это недостойный и неэффективный прием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С одной стороны они пытаются применить массированные угрозы в отношении России, это недостойный прием в принципе, но и он неэффективен даже с точки зрения тех целей, которые все эти авторы санкционной политики преследуют", - сказал он на брифинге в Москве в пятницу.

По словам Рябкова, есть даже логическая несостыковка в такой постановке вопроса со стороны США.

"Она сводится к тому, что угроза санкций замыкается на некие действия, которые мы осуществляем на нашей собственной территории с претензией на то, что США должны определять, что нам делать на нашей территории, а что нет. Это очевидный перебор, даже с точки зрения простой человеческой логики: не заходи на кухню, потому что в этом случае мы больше не будем тебе доставлять продукты. Это не разговор", - подчеркнул он.

Москва не обращает внимания на такого рода посылы, добавил замминистра.

"Мы просто констатируем, что они заводят дальше в направлении кризиса, если не сказать конфронтации, наши двусторонние отношения с США, по вине Вашингтона", - сказал Рябков.

"Что касается форм ответа, если до этого дойдет, - мы делаем все, чтобы объяснить им, чтобы вразумить их, что требуется сделать для того, чтобы до этого не дошло. Будем продолжать этого добиваться. Но если до этого дойдет, формы ответа и возможности оградить нас от негативных последствий подобного рода безрассудных действий тоже найдутся", - подчеркнул замминистра.

Сергей Рябков МИД РФ США

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