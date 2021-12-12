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В Хакасии нашли живыми пропавших снегоходчиков

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры на борту вертолета Ми-8 МЧС России в Хакасии нашли пропавших снегоходчиков, сообщается на странице республиканского управления МЧС во "ВКонтакте" в воскресенье.

По его данным, их обнаружили с воздуха уже на подъезде к Приисковому. Как говорится в сообщении, "туристы изрядно замерзли, но их здоровью ничего не угрожает".

По словам туристов, во время прогулки один из снегоходов попал в ручей. Вытаскивая его, мужчины потеряли время и решили затемно не возвращаться к жилью. Проведя ночь в импровизированном укрытии, они направились в сторону села, на подходе к которому их обнаружила поисковая группа.

Как сообщалось, накануне двое снегоходчиков пропали в районе села Приисковое Хакасии. Туристы уехали, не сообщив об этом персоналу гостиницы. На их поиски были отправлены наземная группа спасателей и вертолет.

Хакасия

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