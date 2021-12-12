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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Противолодочный корабль "Юнга" провел учебные стрельбы в Баренцевом море

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж малого противолодочного корабля "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) отработал артиллерийские стрельбы на прибрежных полигонах Баренцева моря, сообщила в воскресенье пресс-служба флота.

Сначала боевые расчеты 76-мм артиллерийской установки АК-176 поразили мишени, установленные на побережье полуострова Рыбачий в Мурманской области, а затем выполнили стрельбу по имитированным воздушным и морским целям.

Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, был временно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

После учения МПК "Юнга" прибыл в пункт постоянного базирования - город воинской славы Полярный.

Несколькими днями ранее комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море отработал малый противолодочный корабль "Снежногорск", как и МПК "Юнга" входящий в состав соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Малые противолодочные корабли проекта 1124М составляют основу соединения кораблей охраны водного района Кольской флотилии. Они предназначены в основном для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбомётные установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

Юнга

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