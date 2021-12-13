В Красноярске вынесли приговор киллеру, убившему криминального авторитета в 1997 г.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу об убийстве криминального авторитета Анатолия Артюшкова, совершенном в 1990-х годах в Красноярске, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в понедельник.

Виновным по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору) признан Вячеслав Исминдиров.

Суд приговорил мужч к 10 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Суд установил, что в 1997 году Исминдиров по предварительному сговору с двумя своими знакомыми подкараулил Артюшкова на автостоянке на ул. Парашютной в Красноярске и несколько раз выстрелил в него из пистолета. От полученных ран Артюшков скончался.

Как сообщалось, Исминдирову удалось скрыться от правоохранительных органов и уехать из России. Он был объявлен в международный розыск.

В январе 2018 года было установлено, что Исминдиров находится в Польше, после чего он был задержан. По запросу Генеральной прокуратуры РФ преступник был экстрадирован в Россию в июне 2020 года.

Его сообщников в убийстве задержали в 2013 году. В отношении них судом были вынесены обвинительные приговоры.