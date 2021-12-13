Пьяный водитель сбил двух детей в Крыму

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Нетрезвый водитель легкового автомобиля сбил двух детей-пешеходов в Крыму: девочка скончалась в больнице от полученных травм, мальчик госпитализирован, сообщила пресс-служба МВД по республике в понедельник.

Авария произошла накануне днем в Симферопольском районе полуострова.

Подростки 2008 года рождения шли по обочине дороги.

По данным полиции, у водителя кроссовера Acura MDX имелись признаки опьянения, проводится проверка. Следователи МВД завели уголовное дело на мужчину.