Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Житель Красноярска разбился, когда искал "закладку" на склоне обрыва

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярске мужчина погиб, сорвавшись с обрыва недалеко от берега Енисея. В СКР по краю и Республике Хакасия сообщили, что начата проверка.

По данным следствия, 21-летний мужчина в ночь на 10 декабря распивал алкоголь с приятелями. После этого он через интернет купил наркотик с указанием адреса "закладки" на ул. Академгородок. Во время поиска наркотика в предполагаемом месте мужчина сорвался с обрыва. От полученных при падении травм он скончался на месте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Красноярск

Новости
Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

"Мемориал" вычеркнул сотрудничавших с нацистами из списков жертв репрессий

Нападения в школах и вузах

Омбудсмен сообщила, что при взрыве в Серпухове пострадали 10 детей

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Привитые за рубежом смогут получить COVID-сертификат в РФ по тесту на антитела

Пандемия коронавируса

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,8%

Нападения в школах и вузах

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на православную гимназию в Серпухове

Пандемия коронавируса

"Омикрон" выявили у 16 россиян, приехавших из ЮАР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });