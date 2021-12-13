Житель Красноярска разбился, когда искал "закладку" на склоне обрыва

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярске мужчина погиб, сорвавшись с обрыва недалеко от берега Енисея. В СКР по краю и Республике Хакасия сообщили, что начата проверка.

По данным следствия, 21-летний мужчина в ночь на 10 декабря распивал алкоголь с приятелями. После этого он через интернет купил наркотик с указанием адреса "закладки" на ул. Академгородок. Во время поиска наркотика в предполагаемом месте мужчина сорвался с обрыва. От полученных при падении травм он скончался на месте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.