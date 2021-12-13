Зорькин назвал "непростым" положение с правами человека в России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В России законодательная система упорядочивается, законы и простые граждане становятся более юридическими грамотными, но положение с правами человека остается "не таким простым" и остаются нарушения, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин президенту Владимиру Путину.

Их встреча приурочена ко Дню Конституции. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Зорькин отчитался, что после изменения конституционного законодательства состав КС сократился с 15 до 11 судей, поступающих в КС жалоб не стало больше, а число принимаемых решений осталось примерно на прежнем уровне. По его словам, в 2021 году всего будт принято больше 50 постановлений КС и около 3000 определений.

Он отметил, что жалобы в Конституционный суд стали более профессиональными, уровень правосознания граждан возрос и выросли требования к суду.

"Не только потому, что подключаются адвокаты, но просто Конституционный суд вступил уже в четвертое десятилетие своей практики, и, видимо, постепенно люди уже узнают, что можно требовать от Конституционного суда, а по каким вопросам надо идти в ЖЭК или, скажем, в суд общей юрисдикции, или к участковому инспектору. Раньше все это было очень размыто. Если в 90-е годы из примерно 19 тысяч обращений, можно сказать, половина была связана с тем, что вообще к нам не относится, [то] сейчас стало более профессионально", - сказал Зорькин.

По оценке Конституционного суда, законодательная система России "стала устойчивой, сбалансированной и более профессиональной", отметил он.

"Конечно, есть огрехи всегда, пища для Конституционного суда. Но больший акцент сейчас, мне кажется, надо было бы сделать на том, как применяются законы, потому что мы ведь проверяем не просто букву закона, а с учетом правоприменительной практики. И вот тут, что называется, собака зарыта - так иногда выражаются. Конечно, и правоприменение стало более профессиональным, но основной акцент мы сейчас делаем с учетом того, как действует закон на практике", - сказал глава КС.

В этой беседе Зорькин также поделился с президентом, что доволен деловыми отношениями, которые сложились у КС с Верховным судом России и что между судами не возникает трений.