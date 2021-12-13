Мэрия Челябинска увеличит число камер наблюдения после кражи живой елки

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Челябинска Наталья Котова выразила озабоченность ростом числа краж крышек люков и зеленых насаждений в городе и пообещала расширить систему видеонаблюдения. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, мэр сказала это на совещании, на котором обсуждали кражу четырехметровой ели из сквера в Ленинском районе.

"Наверное, нам придется сначала покрыть весь город камерами и только потом заниматься благоустройством и озеленением. Потому что с учетом тех действий, которые происходят на территории города, нам уже не оставили выбора. Делаем остановки - их разбивают, колодцы открывают, крышки воруют, деревья пилят. Кому нужна четырехметровая ель дома? В масках прийти в полвторого ночи. Зачем это делать? Для чего? Испортили жителям района праздник", - заявила Котова.

Она призвала горожан помогать полиции искать таких воров и вандалов.

По факту кражи ели мэрия подала в полицию заявление и видеозапись с камеры в сквере, на которой трое мужчин пилят дерево. Начальник городской полиции Сергей Миронов пообещал взять расследование на личный контроль.

Ранее сообщалось, что на одной из центральных улиц Челябинска местный житель выкопал и увез к себе на дачу все высаженные декоративные кусты. Еще один горожанин снял и сдал на металлолом новые решетки с ливневки возле школы. Оба стали фигурантами уголовных дел.