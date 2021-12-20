Похитители елки из сквера в Челябинске оказались несовершеннолетними

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Челябинске установили личности и задержали подозреваемых в краже ели из сквера в Ленинском районе, которую спилили ночью неделю назад, сообщила пресс-служба областной полиции. Их четверо. Информированный источник "Интерфакса" отметил, что все подозреваемые - несовершеннолетние.

Четырехметровая ель была спилена на благоустроенной территории для отдыха на набережной озера Смолино. Похищение получило широкий резонанс, его обсуждали в мэрии. Елку скоро нашли брошенной во дворе жилого дома.

По факту было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений (ч.2 ст.260 УК, до четырех лет лишения свободы).

Задержанные признали вину и раскаялись, заявили в полиции. Их всех поставят на профилактический учет. Полиция выясняет их мотивы.

На совещании 13 декабря мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что в городе придется расширять систему видеонаблюдения, чтобы покончить с кражами на благоустроенных территориях.

"Делаем остановки - их разбивают, колодцы открывают, крышки воруют, деревья пилят. Кому нужна четырехметровая ель дома? В масках прийти в полвторого ночи. Зачем это делать? Для чего? Испортили жителям района праздник", - сказала тогда Котова.