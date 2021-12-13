Виновник гибели 12 пассажиров автобуса под Самарой получил почти 5 лет колонии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор водителю большегруза по делу об аварии с рейсовым автобусом на трассе под Самарой, в результате которой погибли 12 человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С учетом позиции гособвинителя подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как сообщает пресс-служба СКР, подсудимый Абдувахит Ахметов признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Вечером 29 января водитель автопоезда, состоящего из грузового автомобиля и полуприцепа-рефрижератора, ехал из Санкт-Петербурга в Казахстан. Установлено, что на 872-м километре автомобильной дороги М-5 "Урал" он превысил допустимую скорость, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным автобусом "Ситроен".

В результате 12 пассажиров автобуса, включая водителя, погибли, еще 9 находившихся в маршрутке человек, в том числе малолетний ребенок, получили серьезные травмы.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля не обеспечил исправное техническое состояние полуприцепа. "В нарушение установленных требований на средней оси полуприцепа были установлены шины различных моделей и рисунков протектора, что стало одним из факторов, повлиявших на совершение дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.