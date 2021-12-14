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Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по гриппу и ОРВИ в 64 регионах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - К началу недели в 64 российских регионах были превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ, в основном болеют подростки и взрослые, сообщили в Роспотребнадзоре.

На неделе с 6 по 12 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла по сравнению с предыдущей неделей и выросло число регионов, где по этим болезням превышен эпидпорог.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа, объяснили в ведомстве. "При этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать", - говорится в пресс-релизе.

Во всех регионах продолжается прививочная кампания против гриппа. На 10 декабря в стране прививку от гриппа получили более 62,26 млн человек или 42,6% населения.

Роспотребнадзор

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