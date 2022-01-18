Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 46 регионах России

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Количество российских регионов, где были превышены эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и вирусами гриппа, увеличилось до 46, сообщает во вторник Роспотребнадзор.

"На территории Российской Федерации по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди всех возрастных групп. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 46-и субъектах", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на этой неделе обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Всего в стране на данный момент от гриппа привито более 68,5 млн человек, что составляет 46,9% от численности населения страны, добавили в ведомстве.