Правительство утвердило комплексный план развития Норильска на 120 млрд руб.

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска, согласно которому на обновление и благоустройство города до 2035 года будет направлено 120 млрд рублей. Соответствующее распоряжение, как сообщила пресс-служба правительства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Этот проект, в котором на 70% участвует компания – основной недропользователь региона (в данном случае - "Норильский никель" ), может быть взят за основу при реализации других планов реконструкции городов Крайнего Севера, считает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Из общей суммы в 120 млрд рублей 24 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из бюджета региона. Основные средства - 81,3 млрд - вложит "Норникель".

Комплексный план предполагает реновацию жилищного фонда, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, а также переселение граждан в районы с благоприятными условиями проживания.

"План рассчитан до 2035 года, но основные мероприятия будут выполнены в ближайшие годы. Всего, согласно плану, в Норильске планируют построить более 70 современных многоквартирных домов, два детских сада, школу и поликлинику, провести капитальный ремонт в здании для размещения центра социального обслуживания граждан. Также будет снесено более 40 аварийных домов и реконструированы три жилых здания в центре города, имеющие историческую ценность," - уточнила пресс-служба правительства РФ.

О сотрудничестве в осуществлении комплексного плана развития Норильска министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярский край, администрация города и "Норникель" договорились в феврале этого года, подписав четырехстороннее соглашение.

После подписания этого документа президент "Норникеля" Владимир Потанин заявил о готовности компании выделить еще 150 млрд рублей на мероприятия по развитию Норильска, которые не вошли в состав соглашения.

"Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. "Норникель" приветствует объединение усилий бизнеса и властей всех уровней, направленных на развитие Норильска. Со своей стороны компания будет продолжать вкладывать деньги и усилия для формирования комфортной и безопасной городской среды", - прокомментировал план развития города Потанин.

"Задача [комплексного плана] – перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей", - отметил, комментируя принятое решение, вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Принятие комплексного плана реновации и развития опорного для всего Таймыра города объемом более 120 млрд рублей является знаковым проектом государственно-частного партнерства, главной целью которого является повышение качества жизни жителей Норильска, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Впоследствии этот опыт может быть тиражирован при реализации других проектов комплексной реконструкции городов Крайнего Севера.

"План комплексной реконструкции Норильска рассчитан до 2035 года, однако наша цель – выполнить основной объем работ, связанных с обновлением жилого фонда, строительством объектов инженерной и социальной инфраструктуры, уже в ближайшие годы", - добавил министр.

"Реализация этих планов неразрывно связана с развитием как градообразующего предприятия, так и красноярской Арктики в целом. Мы уверены, что особая социальная ответственность "Норникеля" в партнерстве и с инициативой региональной власти станет долгосрочной и прочной основой благополучия жителей Крайнего Севера. Норильск обязан стать площадкой, на которой мы продемонстрируем, как необходимо в современных условиях проводить реновацию за Полярным кругом", - считает губернатор Красноярского края Александр Усс.

Согласно плану, до 2024 года 1860 семей получат социальные выплаты на покупку нового жилья в районах с более благоприятными природными и социально-экономическими условиями. Речь идет об инвалидах I и II группы, инвалидах c детства и пенсионерах, желающих переехать из Норильска и соседней Дудинки.

Большое внимание будет уделено благоустройству дворов и общественных территорий, модернизации объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. В частности, запланированы работы по термостабилизации грунтов под жилыми домами и социальными объектами, ремонту электросетей и систем водоснабжения города, строительству нового водозабора на реке Норильской.

В плане есть мероприятия, которые заинтересуют представителей малого и среднего бизнеса. Для них в Норильске откроется центр "Мой бизнес". Здесь по принципу "одного окна" можно будет получить все необходимые услуги.

Норильск – второй по численности населения город Красноярского края. В нем проживает свыше 183 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2021 года). Здесь формируется более 30% консолидированного бюджета региона. Основные проблемы города связаны с суровыми климатическими условиями, которые значительно сокращают срок службы зданий и инженерной инфраструктуры.