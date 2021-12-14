Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Создана модификация "Спутника V" под штамм "омикрон"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи Минздрава России создал модификацию вакцины от коронавируса "Спутника V" под штамм "омикрон", но необходимо завершить проверку эффективности применяемого в настоящее время препарата, сообщил глава Центра, академик РАН Александр Гинцбург.

"Такие конструкции в институте созданы, они уже собраны, и когда будет получен ответ на тот вопрос, который мы с вами сейчас обсуждаем (какова эффективность оригинального "Спутника V" против "омикрона" - ИФ), естественно, министерство даст разрешение на определенный объем доклинических и клинических исследований", - сказал Гинцбург в эфире телеканал "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Он пообещал на следующей неделе представить первые данные об эффективности вакцины "Спутник V" к штамму коронавируса "омикрон".

"Через неделю, надеюсь, смогу более расширенно и утвердительно ответить на все те вопросы, которые возникают у нашего населения (по поводу свойств штамма "омикрон" и эффективности к нему вакцины - ИФ)", - сказал Гинцбург.

По его словам, пока говорить об эффективности вакцины "Спутник V" к штамму "омикрон" рано, так как нужно провести ряд исследований.

Спутник V коронавирус

Новости

Верховный суд продолжит рассматривать иск о ликвидации "Мемориала" 28 декабря

Закон о публичной власти в РФ принят Госдумой

Закон о публичной власти в РФ принят Госдумой

Арестованные за гибель 51 человека на шахте "Листвяжная" не признают вину

Еще два человека пострадали в Петербурге от падающего с крыш льда

Еще два человека пострадали в Петербурге от падающего с крыш льда

Разработчик вакцины "КовиВак" заявил о ее эффективности против "омикрона"

Сторонник ИГ, собиравший информацию об объектах МВД РФ, получил 12 лет колонии

ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 370 тыс. евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 370 тыс. евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

Эксперты зафиксировали всплеск мошеннических звонков от роботов в РФ

Эксперты зафиксировали всплеск мошеннических звонков от роботов в РФ

Росстат покинул куратор переписи населения Павел Смелов

В Кремле сочли неприемлемой заблокированную Россией резолюцию СБ ООН по климату

В Кремле сочли неприемлемой заблокированную Россией резолюцию СБ ООН по климату
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });