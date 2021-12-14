Создана модификация "Спутника V" под штамм "омикрон"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи Минздрава России создал модификацию вакцины от коронавируса "Спутника V" под штамм "омикрон", но необходимо завершить проверку эффективности применяемого в настоящее время препарата, сообщил глава Центра, академик РАН Александр Гинцбург.

"Такие конструкции в институте созданы, они уже собраны, и когда будет получен ответ на тот вопрос, который мы с вами сейчас обсуждаем (какова эффективность оригинального "Спутника V" против "омикрона" - ИФ), естественно, министерство даст разрешение на определенный объем доклинических и клинических исследований", - сказал Гинцбург в эфире телеканал "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Он пообещал на следующей неделе представить первые данные об эффективности вакцины "Спутник V" к штамму коронавируса "омикрон".

"Через неделю, надеюсь, смогу более расширенно и утвердительно ответить на все те вопросы, которые возникают у нашего населения (по поводу свойств штамма "омикрон" и эффективности к нему вакцины - ИФ)", - сказал Гинцбург.

По его словам, пока говорить об эффективности вакцины "Спутник V" к штамму "омикрон" рано, так как нужно провести ряд исследований.