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Полиция взяла под охрану все школы в Курганской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Курганской области во вторник дежурят в школах из-за появившейся в открытых источниках информации о возможных нападениях на образовательные учреждения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В течение дня полицейские будут нести дежурство во всех школах региона.

"На режим работы учебных заведений проводимые мероприятия не повлияют", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении также подчеркивается, что полиция устанавливает тех, кто причастен к провокационным сообщениям.

Хроника 03 февраля 2014 года – 14 декабря 2021 годаНападения в школах и вузах
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