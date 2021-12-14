Полиция взяла под охрану все школы в Курганской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Курганской области во вторник дежурят в школах из-за появившейся в открытых источниках информации о возможных нападениях на образовательные учреждения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В течение дня полицейские будут нести дежурство во всех школах региона.

"На режим работы учебных заведений проводимые мероприятия не повлияют", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении также подчеркивается, что полиция устанавливает тех, кто причастен к провокационным сообщениям.