Таможня Петербурга перехватила контрабандные маски и статуи из Индонезии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге сотрудники Турухтанного таможенного поста нашли в контейнере, доставленном из Индонезии 12 скульптур и масок, оказавшихся предметами культурной ценности, сообщила пресс-служба Балтийской таможни. По факту возбуждено уголовное дело о контрабанде.

В декларации к грузу говорилось, что в 20-футовом контейнере находятся 147 декоративных изделий - деревянные статуи и маски. Контейнер отсканировали и присвоили ему статус объекта под подозрением.

После вскрытия оказалось, что часть декоративных изделий обладают признаками культурных ценностей, а специального разрешения на их вывоз не было.

Экспертиза показала, что 12 предметов в посылке имеют художественное значение как созданные 50 лет назад и более. Это две обрядовые скульптуры, рельефное панно с сюжетом из индийского эпоса, пять скульптурных изображений головы мифического существа и четыре маски с изображением духа предка.