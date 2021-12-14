Бывшую сотрудницу "Уралсиба" будут судить за кражу 348 млн рублей у клиентов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Вологде завершено расследование уголовного дела бывшего специалиста офиса "Вологодский" филиала "Санкт-Петербургская дирекция" ПАО "Банк Уралсиб", которую обвиняют в краже со счетов клиентов более 348 млн рублей с ноября 2017 по февраль 2020 года, сообщили в областном управлении СК.

Дело направлено в прокуратуру и затем поступит в суд.

От действий фигурантки дела пострадал 71 клиент банка.

Следствие считает, что она, получая по работе данные о наличии на клиентских счетах средств, которые они вносили с целью получения прибыли, тратила эти деньги, применяя электронные защищенные средства, чтобы исключить уведомления клиентов о движении по счетам. Занимая руководящую должность, обвиняемая "сумела создать в своем служебном окружении такую атмосферу, при которой ни один сотрудник кредитной организации, не располагал возможностью взаимодействия с состоятельными клиентами, находящимися на особом банковском обслуживании", отметили в СК.

Похищенные деньги она тратила по собственному усмотрению через дальнейшие незаконные операции, полагает следствие.

Если вкладчики просили банк вернуть им деньги, обвиняемая обманывала их так, что они сохраняли доверие к банку и к его сотрудникам, следует из пресс-релиза.

При обыске дома у обвиняемой нашли около 90 банковских карт и ПИН-конвертов потерпевших и свидетелей, изъяли 1 млн рублей. Следствие добилось ареста ее имущества на сумму свыше 2 млн рублей. Причиненный ущерб гражданам в ходе следствия удалось возместить на сумму более 217 млн рублей.

Бывшей сотруднице банка вменяют четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК) и 86 эпизодов по неправомерному обороту средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК).