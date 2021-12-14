Медики и соцработники за помощь людям с COVID в новогодние праздники получат двойные выплаты

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Медицинские и социальные работники, которые будут помогать больным коронавирусом в новогодние праздники, получат специальные выплаты в двойном размере, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы в 2021 году на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали и продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Хорошо, мы сделаем это", - ответила ему вице-премьер Татьяна Голикова.