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РЖД запустили поезда по новому двухпутному участку БАМа к портам Дальнего Востока

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) открыли движение поездов по новому двухпутному участку Киренга - Окунайский (Иркутская область) на БАМе, что позволит обеспечить рост объёмов перевозок в направлении морских портов Дальнего Востока, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.

Открытие прошло во вторник в формате телемоста. Из Координационного центра правительства РФ в Москве разрешение на прохождение грузового состава дали заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

"Открытие движения по этому перегону повысит пропускную способность участка Лена-Восточная - Таксимо и позволит обеспечить рост объёмов перевозок в направлении морских портов Дальнего Востока", - сказал Белозёров, слова которого приводятся в сообщении.

Участок Киренга - Окунайский расположен западнее Байкальского хребта в Иркутской области и проходит вдоль реки Киренги, правого притока Лены. Двухпутная вставка будет способствовать повышению пропускной способности участка с 20 до 53 пар поездов в сутки. Строители возвели здесь почти 10 км второго пути, в том числе отсыпали в заболоченной местности земляное полотно высотой более 4 метров. Также реконструированы путепровод длиной 116 м и пять железнодорожных мостов, водопропускные трубы, построены объекты энергетического комплекса, связи и системы управления движением, а также пункты обогрева и посадочная платформа.

Всего начиная с 2013 года, когда стартовала программа модернизации Восточного полигона, на БАМе появилось свыше 400 км новых двухпутных участков, а в 2024 году их протяжённость увеличится более чем на 1,5 тыс. км.

Дальний Восток РЖД Иркутская область БАМ

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