В Петербурге задержан экс-председатель совета директоров "Леноблбанка"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга задержала Александра Попова – бывшего председателя совета директоров и основного бенефициара "Леноблбанка", лишенного лицензии в 2015 году, ему вменяется хищение более 200 млн рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Попов задержан по подозрению в организации хищения денежных средств "Леноблбанка" на сумму свыше 201 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Попов в преддверии отзыва лицензии у банка в 2015 году организовал подписание ряда кредитных договоров, эти средства, по версии следствия, были похищены.

Источник отметил, что следователи в рамках возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) провели более 10 обысков у бывших акционеров, руководителей и сотрудников банка, в том числе брата задержанного.

Дело расследует главное следственное управление петербургского главка МВД, добавил источник.

Ранее сообщалось, что отрицательный капитал лишенного лицензии "Леноблбанка" (г.Всеволожск, Ленинградская область) по результатам обследования временной администрации по управлению кредитной организацией составил 1,932 млрд рублей (без учета итогов обследования был положительный капитал в 207,2 млн рублей), свидетельствуют данные в "Вестнике Банка России".

Чистая ссудная задолженность банка сократилась до 1,627 млрд рублей с 2,491 млрд рублей, чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, - до 1,027 млрд рублей с 2,297 млрд рублей. В результате активы банка после обследования временной администрации составили 3,406 млрд рублей против 5,54 млрд рублей до обследования.

ЦБ РФ отозвал лицензию Леноблбанка 16 октября 2015 года. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа по формированию адекватных резервов банк полностью утратил капитал. Кроме того, деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Леноблбанк по итогам трех кварталов 2015 года занимал 290-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".