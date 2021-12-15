"Интерфакс" выделяет IT-бизнес в отдельную компанию для концентрации на развитии цифровых сервисов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Информационная группа "Интерфакс", продолжая процесс цифровой трансформации, изменяет свою организационную структуру и выделяет в отдельную компанию бизнес по разработке аналитических IT-систем, который стал главным стратегическим направлением развития Группы.

"Создание компании "Интерфакс - Цифровые Решения", в которой будут объединены разработка и создание современных высокотехнологических систем, поддержит быстрый рост на этом направлении, укрепив наши конкурентные преимущества и культуру инноваций. Это позволит Группе более явно позиционироваться в качестве одного из ведущих игроков на цифровом рынке, стать полноправным участником российского IT-сообщества, активизировать поиск новых продуктовых идей", - сказал председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

Разработанные "Интерфаксом" высокотехнологичные системы: СПАРК, СКАН, X-Compliance, Маркер, RU Data, СКАУТ, АСТРА, - лидируют в своих сегментах информационного рынка и обеспечивают большую часть доходов Группы. Развитие этой продуктовой линейки ведут более 500 профессионалов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, больших данных.

"Наши информационные продукты помогают клиентам, среди которых все без исключения крупные компании и банки, профессионально минимизировать риски, выполнять регулятивные требования, повышать эффективность работы, управлять репутацией за счет качественной информации и современных технологий. Мы видим растущий спрос на такие решения и сделали именно их развитие основой нашей стратегии", - сказал М.Комиссар.

Консолидация цифровых ресурсов и компетенций в "Интерфакс - Цифровые Решения", по его словам, позволит сделать компанию привлекательнее для IT-специалистов, оптимизировать бизнес-процессы в Группе и более явно позиционировать два основных направления ее бизнеса.

Новостной бизнес, с которого начинался более 30 лет назад "Интерфакс", остается в компании "Информационное агентство Интерфакс". Она сосредоточится на развитии профессиональных новостных продуктов и интернет-ресурсов.

"Бизнес-модель агентства, базирующаяся на предоставлении платной подписки профессионалам на финансовых рынках, СМИ и тем, кому информация нужна для принятия решений, показала свою эффективность. Аудитория новостей сегодня расширяется благодаря притоку частных инвесторов на фондовый рынок, переходу многих СМИ к модели платного доступа. Агентство "Интерфакс" намерено оставаться лидером в сегменте качественного контента и по-прежнему видит здесь для себя хорошие перспективы роста", - сказал М.Комиссар.

Структура собственности "Интерфакса" в результате реорганизации и выделения компании "Интерфакс - Цифровые Решения" не меняется, как и основной состав его менеджмента.

"Интерфакс" был создан в 1989 году как первое в СССР независимое информационное агентство. Помимо лент новостей, в 90-х годах оно стало выпускать профессиональные продукты для участников сырьевых и финансовых рынков, присваивать кредитные рейтинги, рассчитывать фондовые индексы, транслировать рыночные данные. Новости "Интерфакса" по-прежнему самый цитируемый за рубежом источник информации о событиях в России и наиболее популярный продукт на российском фондовом рынке с более чем 1 млн пользователей.

В 2004 г. "Интерфакс" выпустил на рынок систему СПАРК, которая стала индустриальным стандартом в сфере оценки рисков юридических лиц, выступил учредителем Объединенного кредитного бюро, завоевавшим сегодня лидирующие позиции на рынке. Семейство продуктов "Интерфакса" позже дополнили системы СКАН (мониторинг медиапространства и анализ репутационных рисков); Маркер (анализ товарных рынков, заказчиков и поставщиков); X-Compliance (выполнение требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма); АСТРА (сервис для подготовки документации по контролируемым сделкам); RU Data (эталонная база данных по финансовым инструментам); СКАУТ (автоматизация процессов управления рисками). "Интерфакс" реализует также масштабные IT-проекты федерального и регионального масштаба, в частности, он является оператором системы "Федресурс" (раскрытие информации о юрлицах, анализ обременений, мониторинга и банкротств).