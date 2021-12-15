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ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля

ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников школ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля, основной период сдачи экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля, следует из приказов Минпросвещения, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Согласно документам, основная волна ЕГЭ в этом учебном году пройдет с 26 мая по 2 июля. В первый день основной сдачи ЕГЭ выпускники смогут сдать экзамен по географии, литературе или химии. Обязательный ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая. Экзамен по математике профильного уровня пройдет 2 июня, базового - 3 июня. 6 июня пройдет ЕГЭ по истории и физике, 9 июня - по обществознанию, 14 июня - по иностранным языкам (письменная часть) и биологии, 16 и 17 июня - по иностранным (устная часть), 20 и 21 июня - по информатике. Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и продлится до 18 апреля. Дополнительный период сдачи экзамена назначен в начале сентября (5 и 8 сентября).

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников пройдет с 20 мая по 15 июня. Досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 17 мая. Повторно сдать ОГЭ, по решению государственной экзаменационной комиссии, можно будет в сентябре.

ОГЭ по основным предметам пройдет: по математике - 24 мая, по русскому языку - 15 июня.

ЕГЭ Минпросвещения

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