Воспитатель детсада в Красноярске стала фигурантом уголовного дела за жестокое обращение с детьми

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярске в отношении воспитательницы детского садика № 315 возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником в сочетании с жестоким обращением (ч. 1 ст. 156 УК), сообщили в краевом управлении Следственного комитета. На воспитательницу пожаловались родители.

Следователи нашли в СМИ видеосюжет о ситуации в садике. Родители детей говорили, что одна воспитательница детей бьет, дергает за руки, закрывает в туалете.

В СК уже установили, что с июля по декабрь 2021 года она допускала жестокое обращение с детьми своей группы жестокое обращение, "применяя к ним физическую силу в виде ударов руками, резкого перемещения воспитанников за руки".