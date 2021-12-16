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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве растет второй день подряд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Более 3,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, данный показатель продолжает расти второй день подряд, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

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По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 322 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2 459 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 863 случая, или на 35%. Рост данного показателя отмечается после того, как 14 декабря в городе были зафиксированы минимальные с конца сентября 1,9 тыс. заболевших граждан.

За сутки коронавирус привел к смерти 85 человек. Общее число скончавшихся достигло 35 634.

Выздоровели за сутки 3 040 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 825 126 человек.

Накануне сообщалось о 3 066 выписанных и 87 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 декабря составляет 1 995 029.

Москва короравирус

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