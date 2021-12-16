Кремль считает действующие законы достаточными для борьбы с домашним насилием

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что действующее российское законодательство позволяет бороться с домашним насилием, хотя и отдельные эксцессы случаются. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отказался комментировать вердикт Страсбургского суда, который указал, что в России нужно незамедлительно изменить законы, введя в них понятие "домашнего насилия" и прописав меры по его предотвращению и защите пострадавших от агрессоров.

"Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом. Правоохранительные органы прикладывают усилия, безусловно, случаются нежелательные, иногда трагические ситуации - мы сожалеем в этой связи, - сказал Песков. - Само решение суда комментировать не хотим".

ЕСПЧ дал такие рекомендации российским законодателям в вердикте по жалобам четырех россиянок, которых власти не смогли защитить от домашнего насилия. Самым известным был случай Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. ЕСПЧ отметил, что все четыре женщины жаловались на насилие, власти были в курсе, но не принимали мер по их защите.

До тех пор, пока законы не будут изменены, в Страсбурге будут рассматривать иски россиян-жертв домашнего насилия в ускоренном режиме.