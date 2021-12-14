ЕСПЧ призвал российские власти немедленно принять закон о домашнем насилии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека призвал российские власти без промедления ввести в законодательство понятие "домашнего насилия" и меры по его предотвращению и защите пострадавших от агрессоров. Об этом говорится в пресс-релизе суда в связи с вынесенным решением по искам четырех россиянок.

До тех пор, пока в России не будут приняты предложенные Страсбургским судом меры, ЕСПЧ будет рассматривать дела о домашнем насилии в упрощенном и ускоренном порядке.

Рекомендации приложены к решению суда по жалобам Натальи Тюниковой, Елены Гершман, Ирины Петраковой и Маргариты Грачевой. Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук, ЕСПЧ присудил 370 660 евро, остальным - по 25 тысяч евро. Суд установил, что российские власти знали о насилии в отношении всех этих заявительниц, но не принимали достаточных мер для проверок и их защиты, считая домашнее насилие недостаточным поводом для вмешательства.

"Суд считает, что в российской правовой системе отсутствует определение "домашнего насилия", адекватные материально-правовые и процессуальные положения для преследования его различных форм, а также какие-либо формы запретительного или охранного судебного приказа. В целом, суд считает, что рамки борьбы с насилием в семье не соответствуют обязательствам государства по Конвенции (о правах человека), что привело к нарушению этого аспекта статьи 3 (запрет пыток)", - говорится в решении суда.

ЕСПЧ предложил правительству "ввести законодательные и другие изменения без промедления, разработать комплексный и адресный ответ на вопросы гендерного насилия".

Также суд рекомендует ввести юридическое определение домашнего насилия, которое охватывало бы насилие в различных формах, включая физическое, сексуальное, психологическое или экономическое насилие, проявления контролирующего и принудительного поведения, преследования в том числе в киберпространстве.

Суд считает, что властям нужно "обеспечить уголовную ответственность и наказание в соответствии с внутренним законодательством за все акты домашнего насилия, расследовать дела о домашнем насилии по собственной инициативе в интересах общества и наказывать виновных".

В ноябре 2019 года "Коммерсантъ" цитировал ответ Минюста на запрос ЕСПЧ по делу Грачевой и Тюниковой: "Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве "серьезной проблемы" и считает, что его масштабы в стране "достаточно преувеличены", написала газета. В Минюсте заявили, что издание ошиблось в переводе и исказило позицию ведомства.

Работа над законопроектом о профилактике домашнего насилия идет с 2016 года.

В феврале 2017 года президент подписал закон о декриминализации побоев в семье. Поправки перевели в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой поступок совершен впервые. В апреле 2019 года Конституционный суд признал неконституционной соответствующую статью Уголовного кодекса.

В октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания по подготовке законопроекта о домашнем насилии. Авторы одного из вариантов предложили ввести в законодательство охранные ордера - временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона на тот момент поддерживали в СПЧ, а также концепцию законопроекта поддержала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Подготовку поправок и дискуссию о них курировала спикер Совете Федерации Валентина Матвиенко. Против законопроекта выступали в РПЦ.

В апреле 2021 года председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников высказал мнение, что закон о борьбе с домашним насилием лучше доверить новому созыву Госдумы: "Нам не надо дров ломать, мы уже наломали". Он уточнил, что нужно сделать так, чтобы принятие этого закона не привело "к ювенальной юстиции".