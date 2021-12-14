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ЕСПЧ призвал российские власти немедленно принять закон о домашнем насилии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека призвал российские власти без промедления ввести в законодательство понятие "домашнего насилия" и меры по его предотвращению и защите пострадавших от агрессоров. Об этом говорится в пресс-релизе суда в связи с вынесенным решением по искам четырех россиянок.

До тех пор, пока в России не будут приняты предложенные Страсбургским судом меры, ЕСПЧ будет рассматривать дела о домашнем насилии в упрощенном и ускоренном порядке.

Рекомендации приложены к решению суда по жалобам Натальи Тюниковой, Елены Гершман, Ирины Петраковой и Маргариты Грачевой. Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук, ЕСПЧ присудил 370 660 евро, остальным - по 25 тысяч евро. Суд установил, что российские власти знали о насилии в отношении всех этих заявительниц, но не принимали достаточных мер для проверок и их защиты, считая домашнее насилие недостаточным поводом для вмешательства.

"Суд считает, что в российской правовой системе отсутствует определение "домашнего насилия", адекватные материально-правовые и процессуальные положения для преследования его различных форм, а также какие-либо формы запретительного или охранного судебного приказа. В целом, суд считает, что рамки борьбы с насилием в семье не соответствуют обязательствам государства по Конвенции (о правах человека), что привело к нарушению этого аспекта статьи 3 (запрет пыток)", - говорится в решении суда.

ЕСПЧ предложил правительству "ввести законодательные и другие изменения без промедления, разработать комплексный и адресный ответ на вопросы гендерного насилия".

Также суд рекомендует ввести юридическое определение домашнего насилия, которое охватывало бы насилие в различных формах, включая физическое, сексуальное, психологическое или экономическое насилие, проявления контролирующего и принудительного поведения, преследования в том числе в киберпространстве.

Суд считает, что властям нужно "обеспечить уголовную ответственность и наказание в соответствии с внутренним законодательством за все акты домашнего насилия, расследовать дела о домашнем насилии по собственной инициативе в интересах общества и наказывать виновных".

В ноябре 2019 года "Коммерсантъ" цитировал ответ Минюста на запрос ЕСПЧ по делу Грачевой и Тюниковой: "Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве "серьезной проблемы" и считает, что его масштабы в стране "достаточно преувеличены", написала газета. В Минюсте заявили, что издание ошиблось в переводе и исказило позицию ведомства.

Работа над законопроектом о профилактике домашнего насилия идет с 2016 года.

В феврале 2017 года президент подписал закон о декриминализации побоев в семье. Поправки перевели в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой поступок совершен впервые. В апреле 2019 года Конституционный суд признал неконституционной соответствующую статью Уголовного кодекса.

В октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания по подготовке законопроекта о домашнем насилии. Авторы одного из вариантов предложили ввести в законодательство охранные ордера - временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона на тот момент поддерживали в СПЧ, а также концепцию законопроекта поддержала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Подготовку поправок и дискуссию о них курировала спикер Совете Федерации Валентина Матвиенко. Против законопроекта выступали в РПЦ.

В апреле 2021 года председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников высказал мнение, что закон о борьбе с домашним насилием лучше доверить новому созыву Госдумы: "Нам не надо дров ломать, мы уже наломали". Он уточнил, что нужно сделать так, чтобы принятие этого закона не привело "к ювенальной юстиции".

ЕСПЧ Маргарита Грачева Госдума СПЧ Валентина Матвиенко Павел Крашенинников Минюст

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