Депутат попросила Мантурова провести проверки после ЧП с ребенком в Красноярске

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Яна Лантратова (фракция "Справедливая Россия") обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой проверить развлекательные центры после случая в Красноярске, где канатом чуть не задушило девочку.

"Прошу Вас поручить организовать комплексную проверку соблюдения законодательства, требований и нормативов в парках детского и семейного отдыха, детских развлекательных центров и иных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области детского отдыха и развлечений на территории РФ совместно с иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти", - говорится в обращении Лантратовой, поступившем в распоряжение "Интерфакса" в четверг.

Также она просит принять необходимые меры реагирования на ситуацию в Красноярске и поставить данный вопрос в целом на личный контроль.

Кроме того, она обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой организовать проверку в развлекательном центре Красноярска и при необходимости применить меры прокурорского реагирования. Также она попросила провести свою проверку случая в Красноярске Следственный комитет России, а губернатора Красноярского края - проверки всех развлекательных центров региона.

В обращении Лантратова напоминает, что в красноярском парке семейного отдыха GREK Land, расположенном в ТЦ Red Sail, трёхлетнюю девочку чуть не задушило канатом. Ребенок спускался по резиновой горке, на которой также были веревки для подъема. Одна из них обвилась вокруг шеи девочки. Со слов родителей, скорая ехала более двух часов, за это время никто из администрации парка не оказал помощи девочке и ее родителям, говорится в обращении Лантратовой.