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ФАС заблокировала присоединение ритейлера "Командор" к "Восточному союзу"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отказала в удовлетворении ходатайства ООО "Восточные розничные сети" о даче предварительного согласия на заключение договора, позволяющего осуществлять функции исполнительного органа ООО "Торговая сеть Командор".

"Восточные розничные сети" – управляющая компания нового ритейлера "Восточный союз", созданного ранее в 2021 году крупнейшими игроками Сибирского и Дальневосточного федеральных округов: "Самбери" ("ДВ Невада"), "Слата" ("Маяк") и "Красный Яр" ("Смарт").

Гендиректором "Восточного союза" является Ольга Наумова, ранее возглавлявшая "Магнит" и сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group). О том, что "Командор", крупнейший ритейлер Восточной Сибири, планирует вступить в альянс, сообщало в сентябре издание Retail.ru со ссылкой на Наумову. "Если бы мы были публичным и федеральным ритейлером, то мы бы написали релиз о том, что подали в августе ходатайство в ФАС. Как известно, есть определенные сроки, по закону рассмотрение может занять до трех месяцев. Поэтому мы ждем. Будем надеяться, что до Нового года мы получим те или иные разрешения и сможем перевести взаимодействие с "Командором", который сейчас является партнером "Восточного союза", на совершенно другую ступень", - говорила Наумова.

В рамках рассмотрения ходатайства ФАС установила, что "Восточный союз" и "Командор" осуществляют деятельность на одних и тех же товарных рынках, говорится в сообщении службы. В случае сделки совокупная доля компаний на рынках в границах ряда административно-территориальных образований в Иркутской и Красноярской областях может составить более 35%. В связи с этим сделка может привести к ограничению конкуренции, считает ФАС.

Кроме того, информация об объемах реализованных в розницу продовольственных товаров, представленная ООО "Восточные Розничные Сети" и ООО "Торговая сеть Командор" в рамках рассмотрения ходатайства, не соответствовала информации, представленной в антимонопольную службу ранее.

Как сообщалось, в "Восточный союз" вошли более 600 магазинов. Совокупная выручка участников "Восточного союза" в 2020 году составила более 120 млрд рублей без НДС, сообщал РБК со ссылкой на данные компании.

Сеть "Командор" объединяет более 300 магазинов, говорится на ее сайте. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Торговая сеть Командор" по РСБУ по итогам 2020 года выросла на 9,7%, до 51,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 563,6 млн рублей против 117,8 млн рублей годом ранее.

ФАС Командор Восточный союз

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