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ИИ поможет спасателям предсказывать уровень воды в реках

От борьбы с паводками до исследования Арктики: как цифровые технологии меняют экомониторинг

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты университета ИТМО доработали технологию предсказания уровня воды в реках для предотвращения наводнений в весеннее время и ведут переговоры о внедрении ее в работу МЧС в первом квартале квартале 2022 года. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный сотрудник Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО - Центра компетенций НТИ (Национальной технологической инициативы) Илья Ревин.

"Доработка закончена. Внедрение ориентировочно состоится в первом квартале 2022 году", - уточнил ученый.

По словам Ревина, сейчас центр ведет переговоры с МЧС о внедрении разработки в работу службы. На запрос "Интерфакса" в МЧС не ответили.

В рамках проекта ученые разработали модель, которая позволит предсказывать значение уровня воды на нескольких гидрологических постах на семь суток вперед. Для этого использовались данные о высоте уровня воды, температуре воздуха, характеристики снежного покрова, осадки, то есть различные метеопараметры, пояснил он.

"Например, количество выпавших осадков и количество оттаявшего снега определяют, сколько воды попадёт в реку. Для учёта этого процесса была построена модель на основе агрегированных признаков, например, "сумма осадков за предыдущие 30 дней", "максимальная высота снежного покрова - минимальная высота за период 30 дней" (насколько интенсивно стаивает снег) и другие", - говорит эксперт.

Другая разработанная модель связывает величину осадков, таяние снега на водосборе и некоторые метеопараметры с расходом и уровнем воды. Все это позволяет более точно формировать прогнозы, отмечает Ревин. В разработке моделей использовались методы автоматического машинного обучения (область искусственного интеллекта) и эволюционных вычислений.

При этом разработку можно адаптировать к новым проектам, использовать в учебном процессе как пример моделирования композитного искусственного интеллекта, отметил Ревин.

Технологический экомониторинг

Цифровые технологии все активнее внедряются в сферу мониторинга природных явлений и антропогенного воздействия на окружающую среду. Например, эксперимент по использованию данных автоматического контроля состояния водных объектов и дистанционного зондирования из космоса для экологического надзора должен стартовать в России также в 2022 году. Он будет проводиться на участке реки Волги в пределах территории Ярославской области с 1 января 2022 года по 31 октября 2024 года.

Целью эксперимента, включенного в состав федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика", должно стать проведение проверок и профилактических мероприятий в рамках экологического надзора в дистанционной форме на водных объектах и формирование практики применения дистанционных методов профилактики и контроля. В эксперименте примут участие Минцифры, Минприроды, Росприроднадзор, госкорпорация Роскосмос, правительство Ярославской области, а также на добровольной основе представители бизнеса, ведущие хозяйственную деятельность на объектах-загрязнителях, где установлены системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ.

Цифровая Арктика

В рамках проекта международной арктической станции (МАС) "Снежинка" также планируется использование цифровых технологий. Станция станет пилотным полигоном по цифровым системам сбора информации о состоянии криолитозоны, концентрации парниковых газов в атмосфере, состоянии магнитного поля Земли и сейсмической активности региона.

Как рассказал "Интерфаксу" Сергей Тихоцкий, председатель научно-координационного совета международной арктической станции "Снежинка", будет развернута единая интегрированная система сбора данных на основе современных оптоволоконных технологий, которая объединяет измерения температуры по системе скважин и под сооружениями станции, данные о концентрации парниковых газов на различных высотах по данным интерферометрических исследований и данные регистрации сейсмических колебаний. "Все это будет собираться в единую базу данных и доступно для научных исследований", - добавил он.

В цели станции входит тестирование и демонстрация российскими и международными партнерами не только природосберегающих технологий жизнеобеспечения, а также систем "умный дом/поселение", робототехники, телекоммуникаций, медицины, биотехнологий, новых материалов, решений с искусственным интеллектом.

Пока планируется две станции - в Ямало-Ненецком автономном округе и в Мурманской области. Первую в ЯНАО планируется запустить в тестовую эксплуатацию в 2024 году.

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