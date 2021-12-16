Износ теплосетей в Самарской области оценили в 75%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Износ теплосетей в Самарской области сохраняется на уровне 75%, даже несмотря на рекордную в 2021 году перекладку сети, сообщил гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер на онлайн-пресс-конференции в четверг.

"Глядя на некую кривую, мы, дай бог, начинаем ее переламывать, с тем, чтобы не было ухудшения возрастного состояния (сетей - ИФ) (...) Мы в 2021 году заменили порядка 80 км труб, чего не было никогда в Самаре", - сказал Вагнер.

При этом, по данным компании, программа модернизации теплосетей в Самарской области на текущий год предусматривает инвестиции в размере 3 млрд рублей против 2 млрд рублей, направленных в прошлом году. "Это огромная программа. И мы ближайший год в Самаре ее выдержим. В любом случае мы нормализуем там ситуацию по состоянию сети", - заявил Вагнер.

В пресс-службе филиала Самарский "Т Плюс" "Интерфаксу" уточнили, что "обновлено 100 км коммуникаций по региону, 80 км - по Самаре".

Сообщалось, что до 2034 года в теплоснабжение Самары будет вложено порядка 30 млрд рублей, что должно снизить общий износ теплосетевых коммуникаций примерно на 20%.

На 2021 год в регионе компания планировала заменить более 90 км тепловых сетей, в частности, в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани: вместо устаревших теплосетей должны быть установлены современные трубы в ППУ-изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК) со сроком службы 50 лет.

Кроме того в рамках плановой подготовки к зиме 2021-2022 годов энергетики должны выполнить капитальный и средний ремонт восьми турбоагрегатов общей мощностью 620 МВт и шести энергетических котлов общей производительностью 2,52 тыс. тонн пара в час. На этот год также было запланировано сервисное обслуживание блока ПГУ Сызранской ТЭЦ и инспекция двух газотурбинных установок на Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

Самарский филиал "Т Плюс" объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Самарской области: Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. В состав филиала входят пять ТЭЦ и Самарская ГРЭС, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Новокуйбышевская ТЭЦ и Сызранская ТЭЦ, а также теплосетевые предприятия в городах присутствия.