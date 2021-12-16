Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Основного бенефициара "Леноблбанка" арестовали в Ленинградской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Всеволожский городской суд Ленинградской области заключил под стражу бывшего председателя совета директоров "Леноблбанка" Александра Попова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов региона.

"Постановлением Всеволожского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Попова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ИФ)", - говорится в сообщении.

Накануне о задержании Попова – бывшего председателя совета директоров и основного бенефициара "Леноблбанка", лишенного лицензии в 2015 году, – сообщал информированный источник. По его данным, банкиру вменяют хищение денег банка на сумму свыше 201 млн рублей.

Леноблбанк Александр Попов

Новости

Пытавшийся скрыться водитель Kia сбил двух полицейских в Петербурге

Журфак МГУ назвал победителя конкурса "Стипендиат "Интерфакса-2022"

Ростовский облсуд объяснил тезис о российских военных в Донбассе

Участницу Pussy Riot Штейн обвинили в пропаганде нацистской символики

Участницу Pussy Riot Штейн обвинили в пропаганде нацистской символики

Синоптики предупредили россиян о скором резком похолодании

Синоптики предупредили россиян о скором резком похолодании
Пандемия коронавируса

Второе чтение законопроекта о QR-кодах пройдет не ранее, чем через месяц

В Думу внесен законопроект о единых правилах онлайн-голосования

Кокаиновый скандал

Для фигурантов "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии

Для фигурантов "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии

Задолженность россиян по ипотеке выросла на четверть за год

Суд отклонил иск Тинькофф банка к Мегафону на 677 млн руб. из-за цен на смс-рассылки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });