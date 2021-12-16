Основного бенефициара "Леноблбанка" арестовали в Ленинградской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Всеволожский городской суд Ленинградской области заключил под стражу бывшего председателя совета директоров "Леноблбанка" Александра Попова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов региона.

"Постановлением Всеволожского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Попова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ИФ)", - говорится в сообщении.

Накануне о задержании Попова – бывшего председателя совета директоров и основного бенефициара "Леноблбанка", лишенного лицензии в 2015 году, – сообщал информированный источник. По его данным, банкиру вменяют хищение денег банка на сумму свыше 201 млн рублей.